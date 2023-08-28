鴻海創辦人郭台銘正式宣布參選，資深媒體人黃光芹今天透露，國民黨723全代會前，郭寄望換侯，曾找洪秀柱了解當年換柱過程，也希 望透過國民黨主席朱立倫的岳父高育仁與朱立倫商談換侯，但未能如願。

黃光芹今天在主持的節目中直言，2024總統大選是歷屆最複雜，選總統跟買BNT不同，郭台銘堅決不當副手，民調又墊底，如何有跟柯、侯兩人叫牌談整合的正當性？且國民黨甚至質疑他未守承認挺侯，郭宣布參選荊棘重重。

對於郭台銘建議邀柯侯喝整合咖啡，外界傳聞本周三就會碰面，黃光芹轉述，民眾黨發言人陳智菡上周五受訪時已嚴正否認。早在823之前，民眾黨就定調，切斷「郭柯配」的可能性。

她說，未來郭連署到最後，卻不交出連署書，甚至換副手，不免被外界質疑搓圓仔湯。即使郭台銘將金門和平協議改為倡議，民眾黨能不能與之達成議題整合，以至於願意會面或整合，還是打Ｘ的階段。

黃光芹表示，郭台銘宣布參選迅雷不及掩耳，但是照既定時間，原本就是打算8月下旬正式宣布。她透露，國民黨723全代會前，郭寄望換侯，曾找洪秀柱深談了解2015年換柱過程，朱立倫的岳父高育仁更連續去郭家三次，郭也希望透過高育仁，與朱立倫商談換侯，但未能如願。

黃光芹認為，現在選舉情勢紛亂，賴清德已定於一尊，支持度突破四成。郭台銘目前民調第四，喝整合咖啡的正當性不足，12％起跳就算增加10％，也是大幅輸賴，「不當副手」的前提不改變的話，成功機率非常低，越接近選舉，郭被邊緣化可能性越大。

主流民意大聯盟同時發布「以核養綠公投發起人」黃士修出任發言人，黃光芹認為，黃士修口條清晰戰力十足。但她也追問：郭台銘已宣布參選，總幹事何在？發言團隊呢？國政智庫？後援會呢？

黃光芹指出，在野整合成一組都未必能贏，要整合也是前兩名去整合，不會跟最後一名整合。郭台銘背水一戰，戴著鋼盔往前進，連署45天，若最仍騎虎難下猶豫不決，走走停停、邊走邊回頭，寄望整合奶茶咖啡，是無法帶兵打仗的。