塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享8／28～9／3的12星座運勢，其中處女座能獲得良好的工作機會，能洽談到好的待遇；天蠍座近期升官求職能有好表現，愛情方面下半年有望步入婚姻；水瓶座則是身邊出現許多優質桃花，也能營造出良好的感情氛圍。

▍牡羊座

牡羊座在本周星象整體表現不理想，需注意各種法律、合約、協議方面等事情，答應別人的事務要按照規定履行承諾，才可確保日後的合作關係。另外，在夏末秋初，應該多關心自身的健康，調整飲食作息，多補充水分，保持規律運動，這樣對於全身的器官和能量修復將非常有幫助。最近花錢會比較多，記得節儉以免破財。

▍金牛座

金牛座在本周心思將全部放在寵物身上，可能寵物生病了需帶去看醫生，或是最近想幫牠們洗澡、剪指甲，或購買平時喜歡吃的食物。近期也會想美化居家環境，可能種一些植栽，這些生活中的點滴都豐富了日常生活，也為平凡日子帶來樂趣。另外，本周出國運超級旺，下半年將迎來頻繁的差旅機會。

▍雙子座

雙子座在本周當感覺運勢不順時，就需要改變自己。改變是生命成長的過程，也是變得更加成熟的必要階段，不要畏懼改變，相信自己會越變越好的，當在面對改變時，若內心缺少力量，可從潛意識中擷取靈感和夢想的力量，或是可到寺廟禪修、靜坐，就能平復不安的內心，而回歸平靜祥和後，生命的智慧會引導他們前進。

▍巨蟹座

巨蟹座本周生活重心在家庭，除了關心家中的老少之外，最近若想購買家具或生活用品，也會積極參考各品牌和通路價格，並找出價格合適且服務完善的店家。巨蟹照顧家人十分用心，能從中獲得存在感和成就感。另外，本周適合做全身按摩，能讓自己看起來神清氣爽。

▍獅子座

獅子座在本周需注意情緒變化和身體健康，因為近期容易感到疲倦或莫名的不開心，建議在運勢受阻礙時，可多跟身邊的朋友聊天，不要獨自生悶氣，更不要鑽牛角尖，不管事情好壞就讓它過去，讓內心回歸到平靜和諧的狀態，才是人生舒坦的時刻。另外，本周適合安排小旅行，將會發現生命中各種有趣事物。

▍處女座

處女座近期是生日月份，運勢將會獲得提升，若要求職的朋友，能得到好的工作機會，也可面試到薪資、待遇、福利都感到滿意的職缺，千萬不可嫌工作地點遠，應該換一個角度思考先求有、再求好。另外，近期職場運不錯，別害怕辛苦，因為自己就是自己的貴人。

▍天秤座

天秤座本周若想運動流汗可努力去實踐，因為只有讓自己活動起來，人生和當前的生活才會發生變化。天秤是一個會不斷提升自己能量，希望可成為富有內涵的人，近期若有音樂會、藝術活動或畫展都可以積極參加。

▍天蠍座

天蠍座本周好運不斷，近期在事業發展、升官求職方面都能獲得好表現，特別針對新鮮人，若想找工作應積極投遞履歷表，同時熱情和誠懇態度會獲得面試官的青睞。近期桃花運旺，可以經常與伴侶約會，感情能迅速升溫，下半年有望步入婚姻。

▍射手座

射手座在本周會放較多心力在健康上，因為他們覺得有健康才有福氣，可帶來源源不絕的動力。另外，近期婚姻運和感情發展將出現波折，夫妻相處千萬不可吵架，以免失去幸福，家庭和諧是最重要的基礎，也要學習如何承擔責任。

▍摩羯座

摩羯座在本周對金錢將極度渴望，並想透過投資讓小錢變大錢。而他們對於追求成功、名望和權力、財富十分感興趣，覺得賺取錢財只是用來證明付出和努力沒有白費。另外，近期的愛情運也值得期待，會發現能吸引到年紀小的對象，這種有年齡差距的戀愛互動，讓他們覺得心態變年輕。

▍水瓶座

水瓶座本周愛情運將超級旺，身邊會出現不少優質的桃花，也容易發展出乾柴烈火的感情氛圍，使他們每天都想跟情人約會，而另一半的貼心和包容，可以緩和他們生活中的壓力。所以不管如何，若身邊出現良好對象可好好把握。

▍雙魚座

雙魚座本周需避免衝動，尤其是在大喜大悲的情況下，若出現得意忘形的行為，小心樂極生悲，近期需注意消費習慣，有鋪張浪費情形出現，過度消費可能會增加經濟壓力，也製造出許多生產性的垃圾。