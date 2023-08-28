全盈+PAY以嵌入式支付金融科技的差異化技術見長，此次賦能元大銀行App支付功能，並為其量身訂製「元大銀行帳戶獨家綁定」的專屬模組，元大銀行用戶只要打開元大銀行App，就能在全盈+PAY逾10萬支付點跨通路消費、累兌「全家」會員點數Fa點，讓元大銀行App便利性與體驗再進化，並提升App開啟率及交易頻率。全盈支付未來將持續深化零售、社區、職場、金融四大場景應用，朝「無所不在的便利支付金融生態圈」挺進。

全盈支付總經理劉美玲表示，在嵌入式金融浪潮下，支付即服務（PaaS）已成趨勢，金融服務生活化更是企業會員經營、顧客旅程延伸重要關鍵。全盈支付致力以「場景金融應用」為核心，協助場景夥伴提供用戶差異化服務。

全盈支付與元大銀行自2022年開業之初即展開合作，會員可綁定元大銀行信用卡或元大銀行帳戶扣款，並包含電子支付帳戶儲值與提領等多項功能。此次運用獨家嵌入式技術，並賦能元大銀行App支付功能，不僅可免去其自行開發支付功能的費用與時間成本，更能透過客製化模組強化其生態圈優勢，並可獲得全盈+PAY跨場景、跨通路「無所不在」的支付便利性，將能夠有效協助顧客體驗優化、提升用戶忠誠度。

元大銀行表示，元大銀行數位金融服務以用戶需求為核心，持續精進支付功能、深耕場景應用，更重視與電子支付業者建立長期夥伴關係，藉此完整化場域生態發展與數位體驗創新，為用戶創建更便利、安心的數位支付環境。看好電支市場前景可期，元大銀行App服務升級勢在必行，特別與零售剛性場景出發的全盈+PAY展開合作，透過「嵌入式帳戶支付」技術，輔以雙方場域及行銷資源整合，提供用戶全新的嵌入式金融服務體驗。

全盈+PAY為首個跨場景嵌入應用的電子支付品牌，2022年起陸續嵌入於全家便利商店、智生活、STAYFUN等App，耕耘零售、社區、職場等不同場景，今宣布深入進駐元大銀行App，用戶於元大銀行App中登入全盈+PAY會員並綁定元大銀行帳戶後，即可擁有「逾10萬支付點消費」、「筆筆消費累兌『全家』Fa點」與「交易紀錄查詢」3大功能，提供元大銀行用戶無所不在的便利支付金融，徹底發揮全盈+PAY「最強配角」特性，共同打造開放金融共好生態圈。