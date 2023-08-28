天后李玟（CoCo）生前在節目《好聲音》擔任導師，但因為賽制不公多次與製作單位起衝突，甚至遭到節目組羞辱跌坐舞台，引起網友撻伐製作單位，該節目25日正式宣布停播。許多當時錄製節目的學員與導師被指責為何對李玟的處境袖手旁觀，而節目主持人華少當初並未對李玟伸出援手，網友們湧入他的社群平台批評：「你為什麼不是好人？」

主持人華少（本名：胡喬華）主持《中國好聲音》12季，並主持過《夢想的聲音》、《中國新歌聲》等，在演藝圈中佔有一席之地，而李玟與《好聲音》的糾紛影片曝光，他疑似目睹全程卻只有旁觀，並且在李玟受傷硬撐唱完之後，也沒有表現出關心，他默不作聲的態度，令許多網友相當失望，紛紛湧入華少微博留言：「你為什麽不是好人」、「你真的……一言難盡」、「送你一首歌《算什麽男人》」、「CoCo的事你最清楚，為什麽沈默」、「很失望…不是個男人」、「從開始無視CoCo被欺淩，就已經喪失人性，掙了負心錢，丟了人品」。

事實上，據李玟的學員王澤鵬20日還原內幕，因為不知道節目組有更動走位，「所以按照了原有的走台計劃進行，全程背對老師。直到最後歌曲結束我轉向頭走向ending位時，我才看到老師坐在地上，然後跟華少老師把CoCo老師扶起來，攙扶著老師完成了talking」，可得知華少當時應該是有攙扶李玟。