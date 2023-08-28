韓國女星權恩妃因參選秀節目《PRODUCE 48》成功以第七名出道後備受關注，目前以SOLO歌手身分活動的她，近期因參加「WATERBOMB SEOUL 2023」好身材引發熱議，被封為「水彈女神」，不過人紅是非多，她國中的舊照被網友挖出，並點出她疑似做了3項整形手術，對此，韓國媒體出面護航。

權恩妃在今年（2023）先是在Water Bomb夏日音樂祭上，罕見穿著比基尼露出性感美胸，搭配上薄透的罩衫若隱若現的火辣身材，讓她活動當天的直拍影片，上傳至今兩個月觀看次數已突破400萬，而她也因此被封為「韓國女團第一美胸」，甚至活動上一張扭開水瓶瓶蓋，驚艷到許多韓國網友直呼：「超想當瓶蓋！」

不過近日權恩妃國中照片被挖出，更意外成了大陸微博的熱門話題，有網友指出，對比過去的模樣，權恩現在的眼睛明顯變大、鼻子隆起，推測應該做了雙眼皮、開內眼角跟隆鼻手術，不過臉部輪廓沒有太大改變，應是靠飲食控制瘦下來。

權恩妃舊照被挖出遭質疑整形。（圖／翻攝自微博）

對此，韓媒《體育朝鮮》以「又再度以太超過的假新聞攻擊韓國明星」為題報導，認為權恩妃是因為太紅，才會被大陸網友拿整形的假新聞攻擊，更稱大陸非首次以這種手法抹黑韓國藝人，包含與大S結婚的具俊曄遭傳外遇，以及梁朝偉傳出偷吃宇宙少女前成員程瀟等。