台南台鋼獵鷹28日宣布與隊長吳岱豪完成續約，球團盼能夠將他「黃金世代」的經驗與精神、態度，持續傳承給團隊。

身為黃金世代成員之一，經驗和戰力兼具的吳岱豪，上季加盟台鋼獵鷹，正值球隊陣容大洗牌，陣中老中青三代都有，中生代包含胡凱翔、李漢昇等及新人谷毛唯嘉、韓杰諭，「老將」與「新秀」的磨合，吳岱豪展現老大哥帶領後輩的氣度，傳承場上經驗及溝通能力，產生良好化學效應，為這支球隊增添爭冠本錢。

新賽季吳岱豪將續任隊長，他有話向隊友們說，「不要怕犯錯，那只是成長的過程，只有慢慢累積的實力，才能帶給團隊更多的勝利，上季我們爭冠失利，一直勉勵大家不要害怕，一起拿回總冠軍。」同時他也向球迷喊話，希望球迷朋友們繼續進場，各位鷹援軍的吶喊都是球隊前進的動力。

在今年暑假與吳岱豪完成續約，錢韋成總經理也大力推崇他的職業態度，「岱豪在上季加入獵鷹，隨即接任隊長職位，經常給予隊友們信心喊話，場上場下都能以身作則作為年輕球員的榜樣，稱職扮演領袖角色，很高興岱豪能繼續帶領著球隊，幫助獵鷹朝目標總冠軍前進。」