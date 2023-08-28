為避免捷運站外突然下起傾盆大雨，台北捷運公司與新創公司樂眾科技首度攜手合作，秉持環保永續經營及促進綠色經濟理念，於捷運全系統117個車站成立266個「raingo共享傘」租借站，以租代購且甲站租借、乙站歸還，解決臨時用傘需求，即日起啟用，新用數註冊完成，最高可獲得2張1日借傘券。

北捷說明，「raingo共享傘」租借費用計算為第1小時19元，2小時內29元，首日最高39元；次日起每日20元，1日以24小時計，最長可租借14日。逾期未歸還、遺失或惡意損壞，租借系統將以799元結單收費。租借14日內民眾若不小心遺失，可儘速聯繫raingo客服，若後續尋獲歸還，系統將於扣除租金後退還剩餘款項。

北捷表示，為慶祝共享傘上線，9月底前新用戶註冊完成，即送1日借傘券1張，輸入北捷專屬優惠碼「共享傘在北捷」，將再獲得1日借傘券1張，2張券有效使用期限皆至10月底。共享傘租借站下方設置硅藻土材質吸水地墊，傘具內側黑膠傘布更有UPF50＋防曬效果，不論晴天雨天皆適用。

北捷指出，建國中學余承熹等6位應屆畢業生，曾透過2023年台北市參與式預算校園模擬提案提出共享散的概念，並獲得特優獎及大會最佳人氣獎肯定。北捷於「共享傘」啟用日前，特別邀請提案師生進行交流並搶先體驗，對於「raingo共享傘」已在捷運站實現，師生一致感到榮耀、喜悅。

樂眾科技表示，共享傘以減碳環保為前提，希望創造不必額外買傘、不隨意丟棄傘具、與北捷合作增加傘具物流點等三贏局面，期望民眾能愛惜使用，促進共享傘永續循環。