南部人到底多愛喝飲料，財政部日前公布今年1至6月手搖飲店營收，冠軍不是最愛吃甜的台南，而是高雄，上半年飲料店營收高達40.7億元，第2名才是台南38.4億元，驚人數字一公開馬上引起網友討論。

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」近日發文，根據財政部公布的上半年1到6月手搖飲營收數據，第1名是高雄，上半年營收達40.7億元，第2名是台南市，上半年營收38.4億元，第3名台中市31.9億元，之後是台北市25.7億、新北市23.4億、桃園市21.8億元。

至於手搖飲店家數也是高雄市稱霸，有3100家，台南市2634家、台中市1986家、新北市1174家、桃園市1138家，而台北市飲料店數目是6縣市中最少，僅1055家，大約是高雄巿的1 /3。驚人數字讓「高雄點Kaohsiungtien」在貼文裡直呼「太熱了太熱了！南部人到底多愛手搖飲」。

消息一出，引起大批南部網友洗版，「南部人太慘了，只有手搖飲可以喝」、「實際數字應該更高，還有一堆不用開發票的小店！」、「熱鬧的區域還直接手搖飲一條街，要什麼品牌都有，任選！」、「我們高雄人喝飲料就飽了啊」、「南部沒冬天當然買爆」，還有人表示，「看看高雄的太陽，其實一點都不意外」、「太熱了，每天都要1到2杯」。