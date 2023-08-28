立委謝衣鳯（前排右二）陪同國民黨總統參選人侯友宜（前排中）到鹿港龍山寺參拜。（孫英哲攝）

鴻海集團創辦人郭台銘今天上午宣布參選總統，國民黨彰化縣長王惠美被問及看法時表示，尊重郭的決定，但現在下架民進黨是大家的共識，希望不要親痛仇快，違反一般民眾的共識。

彰化縣長王惠美今天上午陪同國民黨總統參選人侯友宜到鹿港展開參訪彰濱秀傳等行程，兩人展現堅定情誼。侯友宜說，他擔任新北市長六年多以來，與彰化縣長王惠美互動良好，新北與彰化互動頻繁，他很認同王惠美的施政，兩人也有很強的互信。

王惠美也多次表達力挺侯友宜的立場，自國民黨徵召侯友宜參選總統後，王惠美即於6月26日陪侯到彰化縣內走透透，並拜會彰化縣議會，同時舉辦基層座談會。

王惠美還在本月11日作東邀宴侯友宜，在縣長官邸舉辦團結餐會，邀彰化縣國民黨黨籍議員及鄉鎮長到場。

因彰化縣議會今天召開臨時會，王惠美在陪同侯友宜參訪彰濱秀傳及參拜龍山寺等行程後，即再轉往縣議會，對於郭宣布參選，王惠美尊重郭台銘的決定，但她強調，現在下架民進黨是大家的共識，也希望他（指郭）不要親痛仇快，違反一般民眾的共識。

擔任國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯表示，郭宣布參選後，會讓所有在野、希望可以達到政黨輪替目標的民眾感到非常緊張，也非常的失望，早在國民黨5／17徵召之前，大家就同意在上述平台下，支持徵召後的人選，也許誠信對做生意的人來說不是那麼重要，但對於政治人物來說，誠信很重要，所有選民都會以誠信的角度檢驗。

謝衣鳳說，選民都很清楚，郭的獨立參選就是在保送賴清德，就是在保送民進黨，這樣對六成的民眾希望可以政黨輪替的目標，是沒有辦法達成的，她不曉得郭為何在各方在共謀和解及合作時，來宣布這樣的決定。在討論任何合作時，一定是把小我放得比較小一點，共同來完成大我，共同來完成台灣六成民眾希望政黨輪替的目標。