近日富邦銀行合併日盛銀行、星展銀行合併花旗消金部門，加上國泰世華銀行的好市多聯名卡、SOGO聯名卡停用等，竟然也影響社福團體捐款，如據伊甸基金會統計，8月血國泰世華銀行捐款人請款時就有1500筆、超過67萬的捐款請款失敗，較平均失敗筆數達30倍之多。

伊甸基金會提及，星展銀行與花旗銀行的整併，雖有一年的緩衝期，但對目前有超過4000筆使用花旗銀行信用卡進行捐款的伊甸而言，期間若未能順利換卡，估計將流失近200萬的捐款；伊甸基金會表示，感謝社會大眾的愛心，讓伊甸的服務可以穩定持續地前進，但提醒民眾，因聯名信用卡到期後即失效，無法有效扣款，歡迎捐款人來電更換卡號。

聯合勸募也說，8月因環境因素（如效期、換卡等）導致原卡片停止使用比率較高，聯勸會與捐款人聯繫，但受到詐騙影響民眾信任等原因，8月份停用後再繼續捐款只剩1成，呼籲民眾持續透過定期定額支持。

家扶基金會說，如遇到信用卡無法扣款，會主動聯繫捐款人詢問是否更換其他信用卡等作業，目前也依此作業模式進行。銀行合併是否影響捐款狀況，家扶會持續關注追蹤，也提醒關心兒少福祉的好朋友們，請謹慎處理不明來電、簡訊、電子郵件、LINE訊息、Messenger訊息，務必求證，以防止落入詐騙陷阱。