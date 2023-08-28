溺水女子在日月潭朝霧碼頭邊只留下拖鞋及廣告單，並沒有留遺書。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉日月潭居民28日上午在朝霧碼頭看到1名女子脫下拖鞋下水，原以為是到日月潭晨泳的民眾，未料10多分鐘後該女子在水面載浮載沉嚇得報案，日月潭消防隊獲報出動橡皮艇女子救上岸，施以心肺復甦術送醫後不治，全案警方調查中。

南投縣消防局表示，28日上午08時許獲報日月潭有人溺水，派遣日月潭分隊人車到場，發現溺水女子面部朝下在日月潭水面載浮載沉，立即出動橡皮艇將溺水女子救上浮排，並施以心肺復甦術，無奈女子送往埔里基督教醫院急救仍宣告不治。

警方指出，女子是外縣市民眾，朝霧碼頭岸邊並沒有留遺書，已經聯繫家屬到場並協助調查，初步了解女友有疾病問題，為何在日月潭溺水？全案仍在調查中。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980