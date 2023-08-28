此次鮑爾演說，大部分是之前已講過的觀點，無太大意外，如：經濟現狀優於預期可能讓高通膨維持較長期間，因此保留後續升息的可能性；但同時表示是否繼續升息將視經濟數據而定，目前市場預期年底前繼續升息或停止升息機會呈現五五波。凱基投信債券投資管理部主管陳侑宣表示，目前通膨數據仍呈現持續緩慢走低趨勢，製造業PMI或服務業PMI也是處於走緩趨勢，因此維持之前對FED後續貨幣政策看法，也就是9月FOMC將維持利率不變，年底前將結束升息循環，並讓利率維持在高檔一段期間，明年第二季才有機會降息。

凱基美債25+(00779B)基金經理人郭修誠認為，在此情境下，美債利率年底前將維持高檔區間震盪，雖然近期美債利率創新高，債券ETF近一個月表現疲弱，但拉長至三個月觀察，當美債利率過去三個月持續上揚情況下(10年期、30年期分別上漲42基本點、29個基本點)，長天期美債ETF的負報酬幅度已較近一個月大幅縮減，升息預期已經反映在現今的債券價格上，年底前都是投資債券的好時點。

展望後市，雖然短期內債券ETF報酬會隨著美債利率震盪而波動，但市場對升息循環將於今年底前結束的預期不變，明年有降息機會，美債利率上行的空間有限；若市場因通膨等經濟數據走緩而提早反應降息預期，年底前美債利率則有往下空間。