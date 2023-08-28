在個股買賣超方面，長榮航(2618)居上周外資買超第1大，連續第2周買超第1，不過，長榮集團海空分家，推測與股權異動有關，總計上周買超259,198張，其次為精英(2331)買超33,956張，誠美材(4960)買超17,707張排第3。

賣超方面，緯創(3231)賣超排第1，也是連續2周賣超第1個股，張數總計賣超79,152張，開發金(2883)、玉山金(2884)兩2家金融股分居第2、第3，賣超張數為61,009張及32,383張。

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