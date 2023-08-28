在個股買賣超方面，長榮航(2618)居上周外資買超第1大，連續第2周買超第1，不過，長榮集團海空分家，推測與股權異動有關，總計上周買超259,198張，其次為精英(2331)買超33,956張，誠美材(4960)買超17,707張排第3。
賣超方面，緯創(3231)賣超排第1，也是連續2周賣超第1個股，張數總計賣超79,152張，開發金(2883)、玉山金(2884)兩2家金融股分居第2、第3，賣超張數為61,009張及32,383張。
台股上周小幅反彈0.51％，外資上周在集中市場則連續第4周賣超，但賣超金額縮小。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超8.34億元，累計今年年初至8月25日止，外資累計買超為1,634.38億元。外資總持有股票市值為20兆8,880.76億元新台幣，占全體上市股票市值的40.46％，較8月18日的20兆6,458.56億元新台幣，增加2,422.20億元。
在個股買賣超方面，長榮航(2618)居上周外資買超第1大，連續第2周買超第1，不過，長榮集團海空分家，推測與股權異動有關，總計上周買超259,198張，其次為精英(2331)買超33,956張，誠美材(4960)買超17,707張排第3。
賣超方面，緯創(3231)賣超排第1，也是連續2周賣超第1個股，張數總計賣超79,152張，開發金(2883)、玉山金(2884)兩2家金融股分居第2、第3，賣超張數為61,009張及32,383張。
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