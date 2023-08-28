台股上周小幅反彈0.51％，外資上周在集中市場則連續第4周賣超，但賣超金額縮小。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超8.34億元，累計今年年初至8月25日止，外資累計買超為1,634.38億元。外資總持有股票市值為20兆8,880.76億元新台幣，占全體上市股票市值的40.46％，較8月18日的20兆6,458.56億元新台幣，增加2,422.20億元。