郭台銘28日宣布參選總統，由於侯友宜甫於27日前往雲林縣拜訪張榮味，時間巧合引發聯想，媒體前往張榮味虎尾鎮住家，但張未出面回應，女兒張嘉郡說父親的理念很清楚，就是在野的郭、侯、柯3方都要坐下來談，整合一切可團結的力量，唯有這樣才能贏得勝利，下架民進黨、完成政黨輪替。她認為在野仍有整合空間。

張嘉郡認為，郭宣布獨立參選，應該也是希望為達到在野共同目標盡一點心力，只要「下架民進黨、政黨輪替」共識還在，仍有整合空間。郭曾提出要請大家喝咖啡的團結訴求，參選或許是一種訴求方式，若在野3方持續溝通整合成1組，勝利目標將可大大邁進一步。

至於在野3方還有整合空間嗎？張嘉郡指出，如果大家堅持「下架民進黨、政黨輪替」的決心還在，即使郭宣布參選，還是有整合空間，侯友宜、郭台銘、柯文哲都不是為了個人一己私利，而是為了台灣、為了中華民國著想，相信最後會有一個圓滿的結果，且一旦整合成功，也可有效帶動區域立委的勝選。