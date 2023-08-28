營建署表示，想申請住宅補貼的民眾請把握最後申請時間，備齊文件後多多使用線上申請，可加速地方政府審查，以利早日獲得補貼。

針對近期有貸款買房或準備購屋需求的民眾，「自購住宅貸款利息補貼」提供近兩年內符合購買住宅且辦理貸款者申請，需檢附建物所有權狀及貸款餘額證明，未購屋者申請時則不用先檢附前開資料。

經核定自購住宅貸款利息補貼者，應於直轄市、縣（市）主管機關核發自購住宅貸款利息補貼證明日起一年內，提供購置住宅的建物所有權狀影本等資料，辦理後續優惠貸款或轉換為優惠利率等。

最高優惠貸款額度方面，依縣市分別為台北市250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元，優惠利率為第一類（弱勢戶）郵儲利率減0.533個百分點，第二類（一般戶）郵儲利率加0.042個百分點，補貼期間最長20年。

此外，針對自購住宅貸款利息補貼比照行政院核定財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」再優惠1碼，同時可搭配財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」。

若有整修家中房屋的需求，僅持有一間且屋齡超過十年住宅的家庭可以參考「修繕住宅貸款利息補貼」，可檢附該住宅的建物所有權狀提出申請，待取得修繕住宅貸款利息補貼核定資格後6個月內，向承貸金融機構辦理優惠貸款。