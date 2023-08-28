台南市麻豆區農會建置台灣首座文旦智慧化自動分級包裝場，28日舉行盛大的揭牌典禮。（張毓翎攝）

麻豆區農會今年能自行接單，將麻豆文旦外銷加拿大，得要歸功於這座包裝廠的建置。（張毓翎攝）

台南市麻豆區農會獲得農糧署補助，投資千萬建置台灣首座文旦智慧化自動分級包裝場，28日舉行盛大的揭牌典禮，農業部長陳吉仲、台南市長黃偉哲等人蒞臨揭牌，麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，今年農會能自行接單，將麻豆文旦外銷加拿大，得要歸功於這座包裝廠的建置。

麻豆區農會向農糧署申請補助1227萬元，加上農會自籌配合款137萬元，以總經費1364萬元建置台灣首座文旦智慧化自動分級包裝場，28日邀請農政單位長官參加揭牌，農會展示相關機器設備，立委陳亭妃、郭國文，台南市議員陳秋宏、吳通龍及台南多位農會總幹事到場觀摩。

黃偉哲說，感謝農業部挹注經費推動農業生產自動化、現代化，麻豆區農會利用機械化設備，建立一貫的生產作業模式，既節省人力又能提升生產力，透過精密檢測儀，還能將農產品分級，建立消費者購買信心。

陳吉仲說，農業部過去4年補助70億元推動農業機械化，幫助農民降低成本、紓解缺工問題、減少對外籍移工的依賴，以及提升農產品品質，未來每年投入25億元在打造農業機械化，讓產業能更進步。