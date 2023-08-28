為讓基隆市的公立中小學老舊的廁所的環境能夠進一步改善，基隆市長謝國樑28日出席校園長會議時，宣布基隆市今年再獲教育部核定補助3100餘萬元，將改善市內6校共40間廁所，營造友善共融校園環境。

謝國樑表示，這次獲得核定補助廁所改善之學校，計有五堵國小、百福國中、信義國小、武崙國中、 深美國小、碇內國小等6校，廁所改善工程預計113年完工，並推廣提升孩子如廁品質。此外，市府將持續讓國中生朝向在地升學的方向努力，日前市長和本市國中校長座談時，傾聽教育現況及建議，為下一代教育共同努力。

教育處表示，學校廁所環境也是教育的一部分，近五年來已斥資1億餘元，計29校共153間廁所，經改善後已煥然一新。為了孩子健康，並提供安全明亮、舒適如廁環境，市府積極爭取中央經費補助，每年亦持續編列自籌經費，加速改善學校老舊廁所環境。

教育處說，目前市府規畫以三年為期，自113年起，將逐年增列6598萬餘元預算，進行全市國中小所有老舊廁所改善。這次廁所改善推廣各校增設「無障礙廁所」和「性別友善廁所」，營造一個友善、多元、共融的校園環境。

另外，校園長會議中，也為積極推廣家庭教育的學校授獎，包括「暖江國小」、「暖暖國小」、「碇內國小」等校，都獲得謝國樑的親自頒獎。教育處說，自108年家庭教育法修法後，學校結合社區資源，推展家庭教育已被納入法規範疇，獲獎學校積極結合社區資源，致力辦理多元化家庭教育課程及活動。