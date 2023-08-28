Kevin Durant, Devin Booker and other NBA players respond to Noah Lyles' comments. pic.twitter.com/O1eApkNpFG — SportsCenter (@SportsCenter) August 28, 2023

美國田徑金牌好手萊爾斯（Noah Lyles）公然在媒體上嗆聲職籃聯盟NBA，批評他們沒有資格自稱世界冠軍，因為世界不是只有美國。萊爾斯說：「最痛苦的是我看NBA總冠軍賽，看到他們頭上寫著世界冠軍。哪裡的世界冠軍啊？美國的世界冠軍？」

萊爾斯解釋說：「別誤會，我愛美國，但我們（田徑隊）才是世界冠軍，這裡有幾乎全世界的運動員掛著國旗、代表自己的國家來比賽，我可沒看到NBA比賽插著各國的國旗。」

美國代表隊在今年世界田徑錦標賽大獲全勝，斬獲12金8銀9銅，三種獎牌都是參賽國最多，統治世界田徑，在萊爾斯看來，這才叫做世界冠軍。萊爾斯拿下最具指標性的男子100公尺金牌、200公尺金牌以及400公尺接力金牌。

幾位NBA球星對於萊爾斯大放厥詞很不高興，杜蘭特（Kevin Durant）在網路回應：「找人來幫幫這位兄弟吧。」安德生（Juan Toscano-Anderson）解釋說：「NBA本來就是全世界最高籃球殿堂。」NBA總冠軍就是世界冠軍，只不過是以職業球隊參與競爭而不是國籍，冠軍隊是由多個國家的菁英球員組成，例如足球的歐冠聯賽，冠軍即是歐洲足壇的至高榮譽。

另有美國網友開玩笑說：「我們的大聯盟職棒球隊打不過日本，乾脆以後也不要叫『世界大賽』了。」