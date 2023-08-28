花蓮一名林姓男子與前女友美美（化名）分手後，竟在IG上張貼美美的照片，寫下「貝戈戈」並標註對方，甚至在2天之內連發15張截圖，公開嫌棄美美「長好醜」、「妳的顏值真的不夠讓我生氣，所有前女友裡面，就妳最不要臉」，美美一氣之下將林男告上法院，並要求判重一點。法官依公然侮辱罪，處拘役15日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，林男為美美（化名）的前男友，雙方分手後，林男竟登入IG帳號，張貼含有美美之照片並留言「貝戈戈」，同時標註美美IG帳號。

不僅如此，2021年4月20日、21日間，林男在IG個人精選動態網頁，公然張貼15張對話截圖，內容包含「長好醜」、「妳的顏質真的不夠讓我生氣，所有前女友裡面，就妳最不要臉」、「麻布，沒繼續瘋了嗎」、「或許她真的想體驗當破麻的滋味」、「綠茶婊最厲害的地方就是嘴秋完，裝可憐」等語。

美美發現後氣到報警處理，並將林男告上法院；出庭時更要求法官「請判重一點」。

法官審酌林男僅因細故，竟於社群軟體公然辱罵美美，誠屬不該，考量其坦承犯行，但未與美美達成和解之犯後態度，法官依公然侮辱罪，處拘役15日，得易科罰金，可上訴。