周一日經225指數收盤上漲545.71點或1.73%，為32169.99點。東證一部指數升33.41點或1.47%，為2299.81點。

飛利浦證券駐日本的交易主管Takehiko Masuzawa說，在上周五暴跌之後，短線投資人回購了股票，而且上週五華爾街的上漲，也支撐了市場人氣。

美國股市上周五收盤走高。聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)有關聯準會可能需進一步加息，以確保通膨得到遏制的評論意見，投資人感到滿意。

優衣庫母公司迅銷(Fast Retailing)漲1.6%，報33090日圓，並為日經漲幅最大個股。

空調大廠大金也上漲4.2%，報24840日圓。

豐田大漲1.73%，對日經的上漲提供最大貢獻。

由於擔心中國全面禁止從日本進口海鮮，中國遊客在日本的旅遊支出可能減少，旅遊業相關股票下跌。

此前日本宣布，將福島受損核電廠經過處理的放射性汙水排入大海中。

百貨公司營運商Front Retailing跌4.2%，為日經成分股表現最差的股票。

同業的三越伊勢丹下跌3.03%，高島屋下跌3.15%。

化妝品製造商資生堂也跌2.55%。