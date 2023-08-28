利比亞總理今天宣布將外長曼古希（Najla Mangoush）停職靜候調查。利比亞與以色列並無邦交，但以國外長柯恩（Eli Cohen）上週表示已和曼谷希會面。

路透社報導，利比亞外交部表示曼古希先前已拒絕與以色列代表見面，與以色列外長會面並非事先準備，只是「在義大利外交部一場會議中，雙方不期而遇」。

利比亞外交部聲明指出，此次互動並無「任何討論、共識或諮商」，並「重申堅決絕不和以色列關係正常化」的立場。

自2020年以來，以色列透過美國斡旋的所謂「亞伯拉罕協議」（Abraham accords），分別與阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥和蘇丹實現關係正常化。

以色列外長柯恩之前在一項聲明中說：「我與（利比亞）外長談到兩國關係有很大的空間。」還說已和曼古希談過，關於保護利比亞境內猶太傳承的重要性。

利比亞因長年衝突、內部爭奪政府控制權導致嚴重分歧、的黎波里當局令出不行，使得外交政策複雜化。

聯合國為讓在首都的黎波里的政府與在東部托布魯克（Tobruk）的國會間化干戈為玉帛，透過和平進程於2021年初促成「全國團結政府」（GNU），但在無法辦成全國選舉後，團結政府的合法性自2022年初以來被國會所挑戰。

團結政府此前的外交政策舉動，包括與土耳其達成的協議等，不但都被國會拒絕，也受到法律挑戰。

扮演國家元首角色的「總統委員會」（Presidency Council）今天發表聲明，要求團結政府總理德貝巴（Abdulhamid al-Dbeibah）澄清事情經過。

在利比亞政治中扮演協商與諮詢角色的國家最高委員會（The High State Council）則對曼谷希與以色列外長碰面的報導表示「驚訝」，並說「應追究相關當事者的責任」。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120828