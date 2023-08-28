反對每周一休市的攤商代表，要求台南市市場處的噴藥時間能夠配合市場營業時間彈性調整，不需每周休市1天，以免影響攤商的生計。（洪榮志攝）

台南市登革熱疫情嚴峻，台南市市場處配合防疫政策，日前宣布從9月1日起，各熱區的公、民有市場及周遭攤商須配合噴藥，並於每周一配合休市1天，此舉引發不少攤商反彈向民代陳情，要求彈性調整噴藥時間，不要休市。對此，經發局回應說，將與登防中心研商，9月1日之前公布最新做法。

市場處表示，台南市登革熱確診病例連續5天新增逾百例，累積已有2436例，全市25個行政區都有病例足跡，疫情逐漸升溫。該處為保障市場攤商與消費者的健康，決定推出新的登革熱防治政策，從9月1日起，各熱區的公、民有市場及周遭攤商，須於每周日配合大範圍同步清消作業，每周一休市，藉此降低人群聚集，以利疫情防治，違者將依《傳染病防治法》處3000至1萬5000元罰款。

市場處還說，所謂的熱區市場，包含仁德區、永康區、東區、歸仁區、南區、安南區、中西區及北區，市府將持續加強各項登革熱防疫作為，期盼疫情早日趨緩，讓市民早日恢復正常生活。

市場處長陳豪吉進一步指出，傳統市場是民眾日常採買及購物的場所，面對越演越烈的登革熱疫情，市場處持續加強防疫力道，除定期至公、民有市場巡檢孳清外，還加碼熱區市場每周噴藥，同時也成立稽督小組至各市場複檢，如有查獲陽性容器即開立舉發單送衛生局開罰。

從6月登革熱疫情爆發至今，已累計巡檢次數2793場，動員3377人，尋獲積水容器數6471個，其中查獲21處陽性容器，辦理噴藥消毒計1094場，均已開立舉發單。市場處也再度呼籲市場自治會、攤商與民眾落實防疫，共同對抗登革熱疫情。

不過，每周休市1天的防疫新措施，卻引發不少攤商反彈，向市議員林美燕、王家貞陳情。攤商代表認為，他們都是小本經營，配合防疫急需偶而休市1天，大家都願意犧牲配合；但疫情的傳播途徑並非只有市場，希望市府噴藥時間能夠配合市場營業時間彈性調整，如此便不需要每周休市1天，以免影響攤商生計。

林美燕、王家貞認為，目前疫情的確非常嚴峻，市場處嚴格管制各市場的清消及營運用心可以理解，但還應搭配其他更專業的防疫措施，不能只靠傳統的噴藥消毒，相關彌補或獎勵攤商的防疫津貼也應適時提出。

面對攤商的不滿，市府經發局副局長蕭富仁回應說，會將議員及攤商的意見帶回與登防中心開會研究，如有新的市場防疫措施，將於9月1日以前公布。