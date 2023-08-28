資誠聯合會計師事務所副人資長林永智表示，因應世界人才趨勢及瞬息萬變的商業環境，資誠提供完整的在職訓練，更拓寬學習管道，致力協助同仁延伸既有專業，培養會計系新鮮人應具備的基礎實務技能，也提升數位工作能力及提供數位工具。

非會計系的同學們有機會嘗試不同的職涯跑道，如風險控制、管理顧問、稅務諮詢、ESG永續發展、碳資源管理等不同全餐，讓同學在知識與實務上吃飽喝足。

資誠在全台共有六個據點，提供各項審計、管理顧問、風險控制、資訊安全、企業社會責任、金融服務等職缺。