資誠聯合會計師事務所副人資長林永智表示，因應世界人才趨勢及瞬息萬變的商業環境，資誠提供完整的在職訓練，更拓寬學習管道，致力協助同仁延伸既有專業，培養會計系新鮮人應具備的基礎實務技能，也提升數位工作能力及提供數位工具。
非會計系的同學們有機會嘗試不同的職涯跑道，如風險控制、管理顧問、稅務諮詢、ESG永續發展、碳資源管理等不同全餐，讓同學在知識與實務上吃飽喝足。
資誠在全台共有六個據點，提供各項審計、管理顧問、風險控制、資訊安全、企業社會責任、金融服務等職缺。
資誠聯合會計師事務所將於9月16日、9月23日分別在台北、台中各舉辦校園徵才說明會。今年突破以往，將以職涯嘉年華的形式全新呈現，設有不同主題展點，且有來自不同背景的會計師，為同學提供職涯決策診斷的快速通關券，協助規劃職涯路徑。
資誠聯合會計師事務所副人資長林永智表示，因應世界人才趨勢及瞬息萬變的商業環境，資誠提供完整的在職訓練，更拓寬學習管道，致力協助同仁延伸既有專業，培養會計系新鮮人應具備的基礎實務技能，也提升數位工作能力及提供數位工具。
非會計系的同學們有機會嘗試不同的職涯跑道，如風險控制、管理顧問、稅務諮詢、ESG永續發展、碳資源管理等不同全餐，讓同學在知識與實務上吃飽喝足。
資誠在全台共有六個據點，提供各項審計、管理顧問、風險控制、資訊安全、企業社會責任、金融服務等職缺。
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