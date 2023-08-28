某雜誌28日公布2023運動縣市大調查，新竹市獲評為「運動天才之都」，全國性運動會每位參賽人員積分為一般縣市組最高，獲金牌殊榮，相當不容易。

根據《遠見雜誌》2023運動縣市大調查結果，新竹市於「全國性運動會每位參與全國性運動會人員獲得積分數」及「國民運動中心數量」皆獲一般縣市組金牌；另外，市民對於「公眾運動場所設施滿意度」則排名非6都全國第4。

市府教育處指出，今年全國中等學校運動會中，新竹市所派出的選手數雖不如其他縣市多，但傳統強項如田徑、拳擊及游泳表現亮眼，獎牌數勝過其他縣市，今年共拿下8金、13銀、13銅佳績，其中拳擊就奪下4金3銀4銅的成績。

全小運部分則榮獲1金3銀1銅，為新竹市創造了無比榮耀，感謝所有的選手與教練們為竹市爭光，市府也將持續推動基層運動發展，鼓勵選手們在各體育領域上更加努力發光發熱。

教育處說明，市長高虹安重視對基層運動的支持，尤其是投入基層運動選手訓練站經費、專任運動教練增聘、學校體育設施整建，補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金、強化四級培訓制度等，透過多管齊下深化機制，做運動選手最堅強的後盾。

另，市府每年編列約360萬元預算，補助新竹市體育會辦理績優運動選手培訓站實施計畫，並透過各單項委員會設置績優選手培訓站。

市府指出，竹市府近半年陸續規畫並恢復舉辦各式籃球賽事、市長盃桌球錦標賽、市長盃競技疊杯、霹靂舞國手選拔積分賽、首屆城隍盃街舞大賽等活動，同時與中華民國籃球協會合作SBL、WSBL超級籃球聯賽新竹站賽事，下半年度將舉辦新竹城市馬拉松。

除透過運動觀光帶動在地經濟發展之外，也促進城市運動風氣、扎根運動產業，落實體育署推動全民運動目標。

教育處表示，竹市轄內目前共有2座國民運動中心（竹光、新科），排名非六都第1，現正興建香山國民運動中心當中，預計明年中完工。

此外，為提供學生更多元活動空間、營造友善運動環境，市府積極推動校園運動操場及周邊設施整建工程，如光華國中、內湖國中、水源國小、關東國小等4校皆已完工，西門國小、頂埔國小、南隘國小也將於今年底前完工。

而有關新竹市修（整）建與新建運動場地計畫，建功高中運動館地板、新竹國小籃球場地板、載熙國小草地運動場皆將於今年底前完工，提供更優質的運動場地空間。