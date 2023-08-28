澄清醫院胃腸肝膽科醫師吳明駿表示，有脂肪肝者，短時間內大量喝酒，容易使肝細胞受到重傷害。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

心情不好借酒澆愁，小心肝臟泡在脂肪中演變成肝衰竭危及生命！台中澄清醫院日前收治一名37歲肥胖男性，有脂肪肝病史，因失業悶在家中酗酒，後來出現腹痛、黃疸，經肝臟切片發現肝臟泡在脂肪細胞中且已有肝臟衰竭，經住院1個月後指數才恢復正常。

澄清醫院胃腸肝膽科醫師吳明駿表示，患者因腹部悶脹不適、皮膚發黃就醫，血液檢查發現肝指數已飆到正常值30倍、黃疸指數則也有正常值的10倍以上，診斷是酒精性肝炎收住院治療。

吳明駿表示，入院後病人接受營養與白蛋白補充，但黃疸指數持續攀升，追蹤性超音波發現大量腹水，引流腹水效果不好，有肝臟衰竭的情形；之後血中病毒及自體免疫檢查，報告皆呈現陰性，在住院兩個禮拜不見好轉的狀況下，幫病人進行肝臟切片檢查。

病理結果排除感染或自體的因素，倒是在顯微鏡底下，可見多個大顆泡泡狀結構，肝臟被大量脂肪細胞浸潤，符合脂肪肝的診斷；經治療後病人的精神食慾漸漸恢復，肝指數也慢慢地往下降，終於在一個月後順利出院。

吳明駿強調，脂肪肝不但可以引發肝指數上升，在感染、壓力、酗酒、或藥物中毒的情況下，甚至可以造成肝衰竭，危及一個人的生命。除了肥胖與代謝症候群，飲酒是導致脂肪肝的重要因素，尤其是短時間內大量喝酒，容易使肝細胞受到重傷害。

吳明駿也說，患者及其家人在發現是因酗酒差點肝衰竭送命，懊悔不已，也立誓要戒酒。

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