取自外交部影片畫面

第78屆聯合國大會將於9月5日在紐約開議，外交部今天發布本年推案短片「致平等」（To Equality），透過5個在台灣及海外的真實故事，彰顯台灣不僅落實聯合國永續發展目標，更透過國際合作計畫協助各國，促進全球永續發展願景，藉以呼籲聯合國正視台灣的夥伴價值並接納我國參與。

呼籲聯合國接納我國參與 外交部今發布推案短片

外交部發言人劉永健指出，此次發布的短片，呈現我國在教育、性別平權、醫療福祉、消除飢餓及全球夥伴關係等面向，積極落實聯合國永續發展目標（SDGs）與平等相關項目的努力及貢獻。

他說，短片呼應本屆聯大主題「重建信任及重振全球團結：加速落實2030年議程及其永續發展目標，以實現人人共享和平、繁榮、進步及永續」，強調台灣與世界併肩同行，是實踐聯合國永續發展目標的典範及可靠夥伴，以爭取國際社會支持我國參與聯合國體系。

「致平等」以紀錄片方式拍攝，片中的5個真實故事分別為：花蓮阿美族部落的偏鄉學校為孩子搭建希望的舞台，給他們和世界接軌的力量；台灣在性別平等連續5年亞洲第一，國家元首、超過半數縣市首長及4成以上立法委員為女性。。

還有台大醫院雲林分院運用遠距醫療，縮小城鄉資源差距；台東池上的科技農夫領先全球導入區塊鏈的應用，完善稻米的生產履歷及確保糧食安全；以及國合會遠赴友邦及開發中國家，協助各國改善教育、公衛醫療、農業、數位落差等問題。

劉永健表示，本片延續2021年聯大推案短片「敬自由」（To Freedom）呈現台灣自由現況的理念，以追求人類平等貫穿上述5個故事，彰顯台灣不僅落實聯合國永續發展目標，更透過國際合作計畫協助各國，促進全球永續發展願景，藉以呼籲聯合國正視台灣的夥伴價值並接納我國參與。

他說，推案短片除中、英文版外，將陸續推出日、德、法、西、葡、阿、越、泰、印尼、烏克蘭文等外語字幕版，均上掛外交部「潮台灣」YouTube頻道，並透過外交部官方及「潮台灣」臉書、推特等新媒體平台，向全球播放。