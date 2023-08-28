台南市大內區90歲葉姓獨居老翁，27日中午突動念到自家果園巡視，不料半途即迷失，家人即時發現報警，警方28日上午10時才在距離2公里外，發現他趴臥在網室香蕉園內，老翁靠啃香蕉心撐過1夜，幸運獲救後，仍對鬼月離奇迷失感到心有餘悸。

7月半外出謹慎，大內區葉翁雖年屆9旬，但未失智，年邁退休後，有段時間未到自家果園，27日中午突然想自己前往巡視果園，奇怪的是，已數十年在此出入的他，這次卻走錯路，迷失在山區裡。

幸好獨居的老翁平時都與隔壁家人一起用餐，家人中午不見他吃飯已感奇怪，傍晚又不見他用晚餐，著急通報失蹤。

警方動員在附近協尋一晚徒勞無功，28日上午再開著巡邏車，穿梭附近產業道路作地毯式搜尋，沿路以警用廣播呼叫尋人，有民眾告知在一處果園看到有陌生出入人影，警方與家人前往查看，果然找到已趴臥在網室香蕉園內的葉姓老翁，該處距離其住處已有2公里遠。

葉翁見到救援人力前來，第一時間要求補充水分，回想在果園內迷失，自己也感離奇，直覺家就在附近，卻直到天黑都走不出果園，一度跌落低窪處，腳部擦傷，雖然呼救但沒人搭理，靠著吃「香蕉心」保持水分，但已幾乎筋疲力盡，爬入一處網室的香蕉園內休息。

老翁身上多處遭蚊蟲叮咬，精神委靡、略顯狼狽，迷失時曾經過一處英烈志士祠堂，趕緊祝禱盼找到，最後保住性命。

在鬼門關前走一遭，事後心有餘悸的他向家人說，「這個月還是不要亂跑」。警方對葉翁在戶外撐過一夜嘖嘖稱奇，認為他畢竟年事已高記性不好，提醒家人記得陪伴長輩外出，以免發生意外。