天使球星大谷翔平右手肘韌帶受傷，被預測「痛失1億美元」，有球團高層感嘆「他失去一半的價值」，大谷能否在自由市場拿到破紀錄的肥約？《紐約郵報》作家海曼（Jon Heyman）相信大谷即使到2025年之前都是「一刀流」，他的價值保底也是5億美元。

面對5年內兩度進行韌帶手術的投手，任何球團都難免卻步，悲觀的看法認為他不僅失去6億美元身價，「保5」也成問題。球團不想砸大錢簽約純粹的DH，儘管大谷真的是很好的打者。

大聯盟官網引述一位國聯高層說：「不能守備影響很大，但大谷在打擊方面和賈吉（Aaron Judge）同等級，而且是更好的跑者。」海曼也是這麼想的，他認為賈吉當初有機會挑戰4億美元，大谷挑戰5億美元也很合理。

另一派樂觀的看法指出，只要把合約拉長加上激勵條款，大谷的傷勢影響就可以降到很低。某位國聯球隊高層說：「只要合約夠長，你還是有很多機會讓大谷登板，有些球隊不想要兩度韌帶開刀的投手，但是單季40轟的火力可以讓人改變想法。」預計同時進入自由市場的查普曼（Matt Chapman）、貝林傑（Cody Bellinger）、史奈爾（Blake Snell）、烏瑞亞斯（Julio Urías）顯然都比不上大谷。還有一位國聯高層指出更實際的理由：「誰搶到了大谷，就保證搶到了關注度與票房。」