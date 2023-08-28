鴻海創辦人郭台銘今（28）日宣布參選總統，為2024大選投下一顆震撼彈，且不少評論都認為，郭此舉等於是會保送民進黨總統參選人賴清德。對此，不少支持藍營的網友湧入《中時新聞網》相關報導留言，除痛批郭沒信用，也聲稱會堅定支持國民黨參選人侯友宜。

郭台銘自稱，他是為了團結在野才宣布參選，依舊引發藍營質疑與批評，如國民黨台北市立委參選人游淑慧就感嘆，「人人營私，則天下大亂」；雲林縣長張麗善痛批，郭「沒有誠信」、破壞在野團結；高雄市前副市長則葉匡時寫了一幅24字的對聯，嘲諷郭「銘智未開」。

網友則說，「果然是生意人的嘴，參選明明就是在更加分裂藍白，也可以被他說成是在整合」、「我只支持信守承諾，言而有信的君子」、「隨他，那是他的自由，給人感覺就是萬聖節不給糖就搗蛋，總之，堅定支持侯友宜」、「我是知識藍，也是經濟藍，絕對反對四年玩票一次的『關公信徒』」、「講話不算話的人，不支持」、「朱立倫該辭黨主席了吧」。