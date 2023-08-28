花蓮一名黎姓男子愛慕王姓女子，但追求不成有糾紛，雙方相約一家車行談判，不料不歡而散，黎男怒氣沖沖離開，沒多就竟帶著1把霰彈槍及20多發子彈返回現場，隨即朝王女怒轟4槍，一旁的余姓軍人遭波及，左胸、臉部有數十處槍傷。警方獲報循線逮捕送辦，黎男被檢方依殺人未遂罪起訴。

據了解，109年8月19日晚間9時許，黎姓男子因求愛遭拒，惱羞成怒拿霰彈槍朝王女開槍，卻擊中旁邊正在和老闆聊天的余姓軍人，他身上數10處槍傷，緊急送醫院急救無生命危險；警方獲報到場壓制逮捕黎男，發現他帶有1把改造霰彈槍和21發霰彈，全案依槍砲和殺人未遂等罪嫌送辦；檢方偵結依殺人未遂等作提起公訴。

法官審理，黎男因與王女有情感糾紛，持霰彈槍朝在場3人胸部以上連開4槍，有殺人之不確定故意，第1發散擊發後，3人因驚嚇而走避，黎男繼續朝3人連續擊發3槍，導致於余男身受多處槍傷，且頸部、胸腔、左上肢有穿透性傷口，導致有氣血胸，心包膜腔外有子彈積留、右頸有子彈殘留於深部組織、左側上肢、前臂、右前臂均有子彈殘留，所幸經醫院急救後撿回一命。

黎姓男子求愛遭拒，拿霰彈槍朝王女怒轟，無辜的余男慘遭波及，身上有數十彈孔。（翻攝畫面）

法官審酌，黎男前無科紀錄，犯案時年紀甚輕（20多歲），僅因感情糾紛，一時衝動犯案，犯後認罪坦承不諱，且與余男達成和解，並已完成付出和解金80萬元，案發現場3人也都表示希望給予黎男從輕量刑。

法官日前依非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，判處黎男有期徒刑1年8月，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日；又犯殺人未遂罪，處有期徒刑3年。有期徒刑部分應執行有期徒刑4年。可上訴。