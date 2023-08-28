花蓮縣秀林鄉長王玫瑰去年競選連任，涉嫌向公所得標廠商收取賄賂及不法利益，總金額高達127多萬，花蓮檢廉調5月搜索、調查，認為王及包姓廠商兩人犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准，全案今天宣布偵查終結，依違反貪汙治罪條例等罪提起公訴。另外，縣府已在6月指派退休校長溫永安代理鄉長，維持鄉務運作。

包女是兩間廣告行銷公司負責人，主要提供廣告設計、印刷、圖書文具、影印、禮贈品、團體服裝等業務，且長期承攬秀林鄉公所辦理的採購案，每年平均金額約數百萬。

花蓮檢廉調查出，王玫瑰去年競選連任時，競選總部、背心、文宣、帽子、布條、旗幟、帆布、宣傳車音響等競選設備、物品及所需勞務皆由包女提供，總價為211萬元6994元，雙方議價改為177萬3112元，包同年底卻製作假的報價單向王報價50萬元，並提供一張不實的統一發票。

王玫瑰選後僅支付50萬元給包女，等同從中收取對方賄賂127萬3112元，檢廉調單位今年5月至包女住處及公司等5處搜索，通知王、包等9人到案說明，扣押相關證據，認為王、包兩人犯罪嫌疑重大，聲請羈押獲准。

全案經3個月的調查，花蓮地檢署今宣布偵查終結，檢方認為王玫瑰身為鄉長，對鄉公所辦理的採購案件具核定、主管、督導等職權，卻收取不法利益，期間更多次收受廠商提供的電動麻將桌、新冠肺炎快篩劑、酒水招待、電視機、租賃車輛等，總金額約8萬元，依貪污治罪條例提起公訴；包女則因涉犯貪污治罪條例、商業會計法及刑法等罪被起訴。