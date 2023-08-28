小心駕駛！國道1號南下驚現「伯朗海」 散落物佔車道、回堵2K 15:502023/08/28 中時新聞網 劉詠韻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下驚現「伯朗海」 ，散落物佔車道、回堵2K。（照片 / 翻攝自高速公路1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下188k、王田交流道附近今（28）日14時許，一貨車因不明原因發生散落事故，車上裝載的罐裝伯朗咖啡散落一地，占用中外車道，一度回堵2K，請用路人小心駕駛。警消人員獲報後，現已經緊急前往排除中。 汐止貨櫃聯絡道橋梁修繕 8月21日起夜間車輛請改道 小黃剛下交流道就火燒車 國1新竹段涵洞瞬間竄濃煙 美總統參選人：只保台到2028年 要美半導體自主 #國道1號南下 #伯朗咖啡 #188 #交流道 #28 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1汐止段貨櫃車追撞中巴 韓籍旅行團10人輕傷 16:062023/08/28 社會 國3北上三鶯交流道計程車自撞 占用2車道車流回堵3公里 18:172023/08/17 社會 《光電股》群創這原因暫停交易 28日以14.57元重開市 11:282023/08/17 財經 國3嚴重車禍！13輛車連環撞 2人送醫 18:132023/08/19 社會 桃園蘆竹早時雨量達98毫米 南崁交流道倖存原因在這 17:202023/08/16 生活 勇嬤開車急看孫！擋風玻璃突遭鐵片砸破 「貼滿透明膠帶」再上路 12:282023/08/23 社會 《證交所》外資上周賣超700億元 金融股當印鈔機 15:182023/08/21 財經 台灣賓士發表全新GLC Coupe車價289萬元起 10月交車 07:192023/08/25 財經 星巴克連兩天買一送一！2款星冰樂入列 09:022023/08/28 生活 馬國空難》媒體誤傳空難死者 他怒澄清：我不在機上 22:222023/08/17 國際 中租控股28日將舉行法說會 前七月每股盈餘已逾9元 11:432023/08/25 財經 高雄科技大廠出283萬留4博碩士生 到職前突解約...判決出爐 15:242023/08/28 社會 陸救市再出招 A股8/28起印花稅減半 23:152023/08/27 財經 有賺錢！明年央行繳庫2千億、國發基金繳庫284億 13:192023/08/24 財經 柯文哲落選將再戰2028？ 網曝真相：「這人」出來前都會 11:072023/08/22 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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