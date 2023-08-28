國道1號南下188k、王田交流道附近今（28）日14時許，一貨車因不明原因發生散落事故，車上裝載的罐裝伯朗咖啡散落一地，占用中外車道，一度回堵2K，請用路人小心駕駛。警消人員獲報後，現已經緊急前往排除中。