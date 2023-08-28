YouTube頻道「Eric Duan」創作的影片「山道猴子的一生」，日前在網上掀起熱潮，上、下兩集加起來已經超過1200萬次觀看數，故事講到玩車、跑山、改車、戀情、友情、貸款等等，內容寫實引發熱議，不少網友都敲碗出續集，對此，作者Eric Duan則表示：「現在我腦中也有許多故事的雛型，只是還拿不定主意下一個故事要說什麼」，他也強調：「不過應該會有下一個短篇故事影片，反正大家愛看嘛！」

「山道猴子的一生」爆紅，作者Eric Duan昨（27日）則透過YouTube頻道表示，他剛從國外回來，而他特別選在出國前上片，原以為可以好好休息，沒想到影片引發全網轟動，「結果這兩部影片就在我出國期間大爆炸，全台激烈討論的時候我卻跑出國神隱」。

外界都關心《山道猴子的一生》是否會出續作？Eric Duan表示，他腦中有許多故事的雛型，只是還拿不定主意下一個故事要說什麼，「因為我對於腳本的撰寫有一些自己的要求，所以下一個故事會不會跟山道猴子、汽機車有關，我現在還說不準。不過應該會有下一個短篇故事影片，反正大家愛看嘛！」

《山道猴子的一生》爆紅後，出現許多二創內容，Eric Duan大方表示：「我很歡迎大家二創，因為就是好玩，有些人的二創我覺得比我有才100倍吧」，但他也強調，不要逾越二創的分際，不要挪用、仿製圖像創作去賣錢、營利，「該分享給大家二創的東西我不會介意，但我自己的權利我也會維護，請大家自重。」

Eric Duan也提到，有老粉絲擔心他爆紅後，會不會改變頻道主題，對此，他表示，交通議題、EDC工具還是會繼續做下去，「而且下一支影片就是一個EDC手電筒開箱！」他強調，無論未來是繼續經營這一個頻道，還是依照主題拆分成多個頻道，交通議題、男人EDC、迷因搞笑影片都會繼續做下去。