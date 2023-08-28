台北市去年6月22日通過「台北市淨零排放管理自治條例」，國民黨台北市議員秦慧珠發現，北市府遭環境部發文要求補充說明、重新檢視，迄今仍未予以核定，創下地方立法、中央杯葛的奇特案例，希望中央盡速予以核定。環保局也回應，目前就中央有疑慮內容向中央具體說明，仍待中央核定。

「台北市淨零排放管理自治條例」於去年6月22日大會三讀通過，北市府於7月5日函報行政院，台北市長蔣萬安上任後，今年3月22日函詢行政院進度，行政院於5月24日函請市府重新檢視自治條例，並就是否牴觸2023年2月15日修正公布的「氣候變遷因應法」補充，北市府則於6月26日在函後行政院。

秦慧珠批評，北市去年在中央無作為，未修訂「氣候變遷因應法」前，率先訂定「淨零排放管理自治條例」，內容比中央更明確、更周延且更嚴格，中央卻杯葛，以並不完備的中央法規「卡」台北市自治條例，讓北市領先進步、立意良善的法規延宕1年多未獲中央核定，實為少見，希望新成立的環境部可以正視此案，盡速核定，勿再拖延。

她指出，中央認為北市自治條例第10條及第10條第1項，牴觸「氣候變遷因應法」第24條，溫室氣體增量抵換相關事項，屬中央權責；中央並認為北市自治條例第13條，牴觸氣候法第21、28、29及34條至第36條，溫室氣體排放管制、碳費徵收制度、超額交易及改善期限等，規定屬中央權限。

環保局氣候變遷管理科長劉燕慧指出，因為中央認為在北市的自治條例中，環境教育時數與中央牴觸，且碳費屬中央職權等，就內容向中央具體說明，目前已經回文，待中央核定，全國其他縣市的自治條例，也還沒有被中央核定，因此就執法等相關精進作為，只能預作準備。