新竹縣長楊文科將新埔褒忠路拓寬工程列入十大交通建設之一，獲中央核定9億7521萬元執行，縣府配合款2億餘元墊付案，日前縣務會議通過送縣議會定期會審議，工務處指未來工程進行時將採半半施工，老舊的褒忠橋將拆除改建之前將做便橋，維持正常通行。

縣道117線新湖路到義民路接褒忠路，經褒忠橋到文山路口，是到湖口工業區上班族的通行要道之一，每天交通尖峰時段都很壅塞，縣府將縣道117線連接環北路新闢工程和新埔鎮褒忠路道路拓寬工程，列為十大交通建設，爭取中央補助經費，期改善提升該地區交通服務水準。

工務處長江良淵指出，交通部公路總局對縣道117線連接環北路新闢工程，要求補齊相關資料，褒忠路拓寬工程在召開2次地方說明會後，獲核定9.7億元執行，正進行勞務和工程設計發包，期明年完成工程設計。

江良淵說，褒忠路從義民路交會口到文山路，全長1360公尺，現有2車道路寬在8到12公尺，在竹北市自強北路和新埔文山路口形成瓶頸，交通尖峰時段已呈現E級不良服務水準，計畫拓寬為4線道18公尺。

而跨越鳳山溪的褒忠橋長280公尺的褒忠橋，現寬9公尺，橋梁結構有限重20噸的交通限制，交通容量嚴重不足，將一併進行改建，拓寬後可改善縣道117線褒忠路段交通瓶頸，提升道路服務水準，並健全區域路網結構，強化竹北、新埔間之交通動線功能。

當地民眾擔心，褒忠路若封閉辦理拓寬工程，將造成新埔義民路到竹北及湖口交通更壅塞，是否有規畫替代路線。

江良淵說，褒忠路拓寬工程預計2025年發包施工，2027年完工，會採用半半施工，褒忠橋 拆除改建前會先做便橋，維持正常通行。