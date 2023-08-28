台南市東門陸橋及機車地下道配合南鐵地下化工程封閉8個月後，因應各級學校本月30日開學，經鐵道局南工處加速趕工後，明天下午4點將提前開放車輛通行。不過，市府交通局也提醒說，重新開放通行的東門陸橋，將首次開放機車行駛陸橋，且為汽機車混合車道，呼籲民眾小心駕駛確保安全。

交通局長王銘德表示，東門陸橋因車道路幅只有3.5公尺，無法增設機車道，加上原先的機車地下道已封閉，因此改設為汽機車混合道，開放機車行駛陸橋。但為避免大型車輛與機車併行產生的交通事故風險，恢復通行後的東門陸橋，將禁止大客車、5噸以上大貨車及聯結車行駛。

交通局進一步說，東門陸橋往府前路方向下橋匝道係以車行方向分流，也就是下橋要右轉往北門路的汽機車，應靠右行駛外側車道；準備進入圓環往民權、府前、大同路方向的汽機車，則應靠左行駛內側車道。

另外，汽機車在進入圓環後，汽車應繞行內環車道，機慢車則繞行外環車道，交通局也對東門陸橋前後兩端的標誌標線進行調整，請用路人依指示分流行駛。