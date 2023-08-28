Red Bull車隊下半季開賽再創勝利！暑休期結束，F1荷蘭大獎賽在台灣時間27日晚間登場，荷蘭籍車手維斯塔潘(Max Verstappen)為Red Bull車隊在家鄉締造歷史，無畏雨勢影響，維斯塔潘連續三年贏得荷蘭大獎賽，追平Sebastian Vettel單賽季連續9場分站勝利的紀錄。

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雨神降臨荷蘭大獎賽，天氣對車手帶來巨大挑戰，並考驗用胎策略、時間與位置的影響，當陣雨襲擊賽道時，甚至因雨勢過大一度暫停賽事，延遲起跑。維斯塔潘在濕滑的荷蘭Zandvoort賽道仍舊掌握得當，領先Aston Martin車隊的阿隆索(Fernando Alonso)和Alpine車隊的葛斯利(Pierre Gasly)後，駛入無人之境，不受傾盆大雨影響，贏得了本季的第11個冠軍。

維斯塔潘再次展現霸氣稱王的實力，但隊友培瑞茲(Sergio Pérez)在短暫領先一段時間後掉落後方，因超速違規，遭5秒判罰，退居第四。培瑞茲指出：「最終這是個非常不幸的下午。第一次的選擇正確，但換胎時，情況變得很糟，突如其來的雨導致延遲的判斷，當我駛入進站道準備換上中間輪胎時，整個區域都被雨水淹沒，車子失去了抓地力，稍微打滑使我超過速度限制，未能實現這一目標真是可惜。」

「我從未想過連贏九場比賽的巨大成就可能會實現！」再度抱得荷蘭賽冠軍的維斯塔潘表示，在這樣的天氣下無法輕鬆做決定，比賽很艱難，要克服壓力並贏得比賽並不容易。尤其「我能夠在家鄉荷蘭更令人驚嘆！在大獎賽前國歌響起時，我起了雞皮疙瘩，在家鄉與所有車迷共享勝利更加特別！」全場每個人都被淋濕，但仍然在聆聽音樂、跳舞，共享勝利的美好的時光。

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