李又汝硬起來揭穿王凱的惡行。（民視提供）

黃文星、王瞳、傅子純揭穿王凱性騷的事件。（民視提供）

陳仙梅、黃文星拿拐杖教訓王凱！讓他直接被打趴。（民視提供）

王凱在民視8點檔《市井豪門》作惡多端，甚至涉及到MeToo，他利用妹妹李又汝的美貌搶佔業績，引起觀眾紛紛留言希望他不要過分，連王凱的媽媽都發訊息指責他說：「你不能對女生如此輕浮，這太壞了！」

今晚即將播出的劇情，王凱跟隨倪齊民出席婦女協會的餐會。意外的是，王凱被揭露涉及眾多「MeToo」性騷擾事件，引來大家紛紛對他揮拳、巴掌，甚至還有人拿物品砸向他，導致他遍體鱗傷。王凱表示為讓觀眾平息憤怒，他還請求其他演員打真的，讓角色受到應有的教訓。

王凱提到在演這些被教訓的戲碼時，自己心中也感到委屈。他回憶有一場戲，他從酒店出來遇到陳仙梅和黃文星，兩人用拐杖狂揍他。導演安排他被打倒在地，即便在導演喊卡後，他還是需要趴在地上30秒才能站起，讓身旁的人都緊張地上前關切。

王凱平復心情花了些時間，被打的時候腦海裡只想著角色真的沒有那麼壞，為什麼自己這麼委屈被狂K，頓時覺得很沒尊嚴，「連我媽媽原先覺得俊豪(角色)很壞，但看到他被大家教訓的預告後，都不禁留言叫他拍打戲要好好保護自己，不要受傷。」

李又汝表示自己的角色李可馨從「千金心機女」變成「落難李噁馨」，每一次的轉變都讓她很期待接下來的發展。她說這個角色既可悲又作惡多端，最後被惡人欺負卻無人幫忙，但她很享受在演反派時讓觀眾生氣罵她，因為她覺得這能讓觀眾紓壓，也是對自己演出的肯定。而這一次角色變得堅強，她表示如果現實生活中遇到被欺負，她也會自告奮勇地為自己發聲，因為她認為每個人都應該是平等的。

王瞳表示這一幕中，王凱和倪齊民真的像落水狗慘遭爆擊，加上場面大，在場的群眾演員眾多。得知王凱行徑被揭露之後，大家憤怒地拋擲桌上的物品，如水杯、碗筷、花瓶等，王瞳為身旁的兩位捏了一把冷汗，擔心他們受傷。然而，這場戲成功揭穿了一切，王瞳讚譽李又汝最終恢復了清醒，大家聯手一起打擊渣男的成就感，並表示為教訓渣男一事，相信觀眾一定也能引起共鳴。

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