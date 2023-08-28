韓國旅行團乘坐中型巴士遭聯結車追撞。（民眾提供）

國道1號南下11.8公里處中線車道今（28）日下午2時30分許發生2車追撞事故，1輛聯結車追撞前方中型巴士，中型巴士上共10人，除司機、導遊是本國人，其餘6名大人和2名幼童係韓國旅行團，10人受輕微擦傷或肢體疼痛，分別送往汐止國泰醫院、內湖三總醫院醫治，無生命危險。

據了解，此件交通事故暫時封閉內側2線道，國道警方完成照相及繪測現場圖後，將事故車輛移置，下午3時30已恢復交通，車禍原因及肇事責任待警方調查釐清。