苗栗縣府攜手數位遊戲學習平台 PaGamO，在縣內85間中小學校以遊戲化學習帶動學生興趣。（PaGamO平台提供／李京昇苗栗傳真）

「班班有網路、生生用平板」政策2022年上路後，苗栗縣政府教育為縮減偏鄉數位落差，處盤點各項數位學習平台資源，大力培訓教師，希望「教師帶頭、學生跟上」，並攜手數位遊戲學習平台 PaGamO，在縣內85間中小學校以遊戲化學習帶動學生興趣，大幅提升學生閱讀興趣與主動學習的動機。

苗栗縣教育處課督李育蕙表示，教育部推動的「生生用平板」和「數位學習精進方案」，從硬體與軟體大幅提升國中小學校的數位學習基礎設施，但唯有老師和學生願意將在課堂中融入數位學習，軟硬體的提升才能真正幫助到師生，很高興能與數位遊戲學習平台 PaGamO 合作，讓學習變得跟打Game一樣，廣受師生歡迎。

苗栗縣新港國小自去年導入 PaGamO 平台後，即安排1周1堂課的PaGamO閱讀素養教學，有老師分享，同學們發現用答題來攻城掠地太有趣，全班組織起來攻佔老師的領土、班際競爭，激發良性學習循環。

僅一學年時間，幾乎每位學生已在平台上完成150篇素養文章的閱讀測驗，完成率高達90％。甚至有其他學校學生因打Game做素養題，炒熱了家庭的氣氛，讓爸爸和孩子孩子找到共同話題。

李育蕙說，在數位學習方面，偏鄉老師有很大的培訓需求。如果沒有培訓，老師不敢碰、平板沒拆封，最後學習效果就是零，一定要老師先帶頭，學生的數位學習才會跟上。

李育蕙指出，苗栗縣各校都認知到「減C」的重要性，也努力達成學力提升的目標，透過PaGamO平台，培養老師分析素養題型的能力，駕馭數位工具、運用更多授課策略提升學生閱讀素養。

學生則藉由遊戲來熟悉答題，加上不定期還有縣內比賽等累積學生經驗值，找到興趣和竅門，並建立自信，相信將會逐步展現成效。未來期盼更多老師參與教案分享，打開教室、互相學習交流，讓數位教學結出更豐碩成果。