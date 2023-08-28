高雄市社會局鼓勵民眾生育不遺餘力，圖為市長陳其邁（左）與幼兒互動。（社會局提供／林瑞益高雄傳真）

高市府為支持民眾生育並減輕育兒負擔，再加碼生育津貼，今年4月起推出好孕成「3」幸福「333」方案，第1胎、第2胎每名從原本2萬元調升為3萬元，第3胎以上每名3萬元。經濟弱勢產婦可同時併領生育津貼及坐月子到宅服務補助。

高雄市社會局說，自今年2月起，育兒家庭送準公共保母中央補助每月8500元，高市府加碼補助日間托育每月1600元，每月共可補助1萬100元，家長每月最高負擔5700元；自8月起，送準公共托嬰中心中央補助每月8500元，加碼補助每月2500元，每月共補助1萬1000元，家長每月最高負擔9815元，減輕家長育兒負擔。

社會局長謝琍琍表示，市府重視孩童成長發展需要，不僅快速增加公共托育據點及多元托育資源，公共托嬰據點布建已倍增達53處，未來4年再增32處達85處，加緊提升高雄市公共托育量能，並積極推動友善育兒措施，包括提供免費坐月子到宅服務及公辦24小時臨托服務據點，現已設置12處臨托服務據點。

社會局也於19個行政區設置22處親子館，提供育兒家庭親子活動、親職課程、教遊具與繪本等服務資源；另有2輛育兒資源車提供大岡山、大旗山地區定點定時或社區預約育兒巡迴服務。