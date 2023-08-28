太平長龍路騎士暴走，10分鐘2度行車糾紛

太平區長龍路向來是「山道猴」盛行的重機勝地，日前該路段10分鐘內發生兩起行車糾紛，警方追查起來滋事者竟全是19歲張姓騎士騎Gogoro載著21歲林姓友人沿途撒潑，警方除告誡約制外，並依涉嫌刑法恐嚇、傷害罪將兩人移送偵辦。

台中市太平區長龍路沿線26日約下午3點半左右發生一起張姓、林姓2男子因不滿前方騎士閃避水桶煞停，進而言語辱罵及危險駕駛等情，太平警分局已主動偵辦在案，未料張、林2人駛離現場後不久，沿途又因不滿另1名18歲的許姓騎士欲超越前方自小客車時從右側超車，再次理智斷線於一江橋前停等紅燈時，2人又再對騎士爆粗口，後座林男下車徒手拍打許男安全帽。

經許男報案，太平警分局一追查，滋事者又是張、林倆人，他們到案時表示，因不滿許男右側超車行為，一時控制不了情緒才會行為失措。全案警方除告誡約制外，並依涉嫌刑法恐嚇、傷害罪移送偵辦。

太平分局再次呼籲，民眾行車應守交通規則及互相禮讓，切勿意氣用事，衍生不必要事端，警方對於脫序或違法行為均將依法嚴辦，以維市民安全及安寧秩序。