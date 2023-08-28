高雄某寺廟今日稍早傳出火燒車案，一輛藍色貨車在廟方停車場起火冒白煙，警消下午2時46分許獲報到場撲滅，赫見駕駛座有一具男性焦屍，檢視車體未有任何外力破壞痕跡，目前警方正全力釐清死者身分。

據悉，貨車下午1時許前往廟方停車場，貨車上無載貨物，警方在現場發現已燃燒木炭、起火種，已報請檢察官進行刑事相驗。

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