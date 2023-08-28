彰化市一名老婦人輕生後，家屬原訂8／26晚間10點舉辦俗稱送肉粽的送煞科儀，消息公告後引發議論，更有民俗專家建議應避開農曆7月較適宜，結果當地居民發現當晚並無舉辦過任何科儀的跡象，喪家有沒有按原定時間舉辦送煞科儀，成了羅生門。

經查，該名七旬婦人疑久病之故，在住家附近大樹輕生，家屬決定舉辦送煞科儀，里辦公室也公告路線，要從彰化市金馬路接國道3號快官交流道後，上高速公路北上，到和美交流道下去後送往大肚溪出海口。

這起送煞儀式因舉辦時間為農曆7月而引發關注，許多網友都說不太適當，民俗專家也建議最好避開農曆7月，不要招惹好兄弟；此外，因送煞路線行經一小段國道，也引發爭議。

8／26晚間10點不到，就有搶救禽類的團體到舉辦送煞科儀的現場守候，要搶救科儀使用的禽類，然他們發現當晚完全沒有任何動靜，沒看到任何人在舉辦任何儀式，詢問當地民眾也不知道發生什麼狀況，讓他們感到一頭霧水。

彰化市長林世賢指出，經向當地里長及里民查詢，雖然喪家沒有任何通知，但可確定當晚沒有燃放鞭炮及焚燒金紙，且事發大樹也沒有被鋸枝，由上述可研判當晚應沒有舉辦送煞儀式，至於延期至何時，目前仍不得而知。

林世賢說，隨著社會越來越文明，呼籲大家不要太迷信，現在常聽到動輒舉辦俗稱送肉粽的送煞儀式，恐會造成送煞路線上的沿線居民恐慌，希望大家能遵從傳統喪禮，誦經超度亡魂儀式即可。