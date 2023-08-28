依據中央氣象局發布蘇拉颱風恐影響台灣，林業及自然保育署宜蘭分署考量太平山國家森林遊樂區位處遍遠山區，聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等，逢豪大雨恐有封閉、中斷的疑慮，顧及遊客安全，園區29日下午4時起預警性休園，遊客須於4時前離園，當日不提供住宿，蹦蹦車最後行駛班次為中午12時。

園區內8條自然步道，包含鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉；另蹦蹦車最後行駛班次為中午12時、返程為下午2時，原太平山俱樂部最後導覽場次中午12時50分。

參考氣象局預估影響天數後，初步預計休園至9月1日，實際恢復開園日期將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。宜蘭分署請民眾隨時關注太平山官網，也提醒民眾颱風期間，減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。