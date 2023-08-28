戴琪在新德里舉行的B20峰會場邊接受CNBC訪問，她表示:「雖然華盛頓早就看到美印貿易關係的潛力，但我們就是不得其門而入。許多前任美國貿易代表在處理美印關係時都經歷許多挫折，而這並非因為沒有意願或缺乏嘗試。毫無疑問地，今天美國與印度的關係將迎來新高度」。

現在美國和印度的關係從未如此緊密過，且未來可能進一步強化。

今年6月在印度總理莫迪前往美國進行國是訪問期間，兩國同意終止涉及核桃、蘋果等美國產品以及印度部分熱軋碳鋼扁鋼產品等六項WTO爭端。

戴琪周一對此表示，多年來這些關稅問題一直懸而未決，而我們已經同意休兵，她表示，美印兩國不僅要解決過去長期存在的緊張局勢，現在更要把兩國的注意力轉向我們經濟的「加乘作用」，以及未來彼此的優勢應如何互補。

但另一方面，印度在8月初宣布將限制筆電、平板、個人電腦以及伺服器等IT產品進口，未來需持有政府批准的許可證才能進口。戴琪周末與印度貿易部長Piyush Goyal會面後表示，美方對此相當關切。

路透社報導，科技業擔心此舉可能衝擊蘋果、戴爾等公司的產品出貨，並迫使這些公司必須在印度本地製造產品。

在美國貿易代表處發布的聲明中，戴琪強調利害關係者應有機會檢視印度這項政策並提供意見，以確保該政策施行後，不會衝擊美國對印度的出口。