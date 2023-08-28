累計到上周五為止，股票已上櫃家數總計813家，今年度累計上櫃掛牌公司已經有9家，心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌有騰雲、宸曜、鑫傳，董事會通過，待核發同意函有衛司特、進能服、伯鑫、竣邦-KY等4家，待審議有昱展新藥、欣新網、諾貝兒、寶陞等4家。

截至目前為止，興櫃股票家數總計317家，今年度累計興櫃掛牌公司有41家目前已受理尚未櫃檯買賣家數中，一般板1家、戰略新板3家，今年度累計受理櫃檯買賣家數一般板有29家、戰略新板9家。