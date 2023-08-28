企業19年甲級男女排球聯賽將近，上個賽季強勢奪冠的連莊男子排球隊宣布「黃金左手」吳宗軒重磅加盟，除了為隊上再添強大的火力輸出外，更展現連莊劍指連霸的決心。

吳宗軒以優秀的突破攔網能力及刁鑽的攻擊角度成為排壇炙手可熱的明星球員，更是國家隊的得分要角之一。企業17年再度回歸賽場的吳宗軒在上個賽季結束後宣布與原球隊太陽神合約到期，未來動向備受球迷關注。

對於簽下新東家一事，吳宗軒認為雖然未來面對的是新的隊友及環境，但隊上仍有多位國家隊戰友，在整體的相處磨合上並無太大困難。提及個人在球隊的短期目標，吳宗軒則表示，目前隊上的攻擊主力放在菲律賓籍的外援Bryan Bagunas 身上，未來希望自己能發揮優勢，在發球及攻擊火力上壓迫對手，除了分擔Bryan在攻擊端的體力負荷外，連莊身為男排唯一有簽下外援的企聯隊伍，不同球風的融合更能提升團隊在戰術配合上的多樣化。

對於本次加盟，連莊執行教練林豐慶表示，吳宗軒目前正積極備戰今年的杭州亞運，結束後將回歸隊上訓練。擁有豐富國際大賽經驗的他，除了能補強隊上即時戰力，分散攻擊火力外，更希望他能將經驗傳承，以大學長之姿提振隊上士氣。

連莊男子排球隊在去年宣布回歸企業聯賽後便斬斷了台電的八連霸，一舉奪下雙冠，隊上的外援Bryan Bagunas更在整賽季砍下520分榮膺得分王，如今再簽下副攻手吳宗軒，雙得分箭頭勢必能幫助隊上攻勢多點開花，有望見證連莊在新賽季中再創顛峰。