鴻海創辦人郭台銘今（28）日宣布參選總統，不少評論皆認為，這恐會有利民進黨總統參選人賴清德的選情。而民進黨立委林俊憲今發文分享，他聽到有很多民進黨支持者要幫郭台銘連署的聲音，引發外界熱議，但不久之後改口，呼籲支持者保護個資、不要浪費時間去介入。

郭台銘自稱，他是為了團結在野才宣布參選，但不少人都認為他此舉會保送賴清德，如資深媒體人羅旺哲就指出，郭的參選等於是讓民進黨等著宣布當選，面對執政、以及駐日代表謝長廷和旅美學者「翁達瑞」的發言爭議時「通通無敵」，至於在野黨，則會越來越無力反擊。

林俊憲今上午在臉書發文分享了一張哆啦A夢喊話「不要笑」的圖片，聲稱他看到郭台銘參選，他此時此刻的心情就像該張圖。林俊憲還提到，聽說很多民進黨支持者要幫郭台銘連署，一圓他選總統的夢，「可千萬別讓他們失望」。

但林俊憲不久後再度發文，要支持者別費心去連署，因為郭台銘資源相當豐富，要達成29萬份的連署不是難事，「保護個資更重要」。林俊憲也強調，民進黨不會介入、但尊重所有人參選的權利，希望在野黨也予以尊重。