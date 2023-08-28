近期健保署盤查癌症患者不需住院卻使用健保給付住院，影響商業保險給付，健保署長石崇良雖承諾暫不盤查，但治標不治本。台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會聯合向4位總統參選人喊話「救救癌友」，懇請支持以公務預算成立癌藥基金，讓癌友能即時用到救命藥。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，現在許多需要用到商保的癌友，都是十幾年前的保單，新藥新科技進步神速，當時的保單無法跟得上現今的醫療。

蔡麗娟表示，暫不盤查健保住院實屬權宜之計，尤其面對現在醫療人力緊縮，導致一床難求的情勢，需要把病床留給有嚴重需求的病人，因此要解決癌友用藥困境，不讓他們因病而貧，因貧而失去治療機會，政府一定要正視癌症藥品的給付速度及涵蓋率，盡速以公務預算成立「癌症新藥多元支持基金」才能根本解決問題。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，住院審查議題只是針對有商保的癌友，但是更多沒有保險的癌症家庭該怎麼辦？懇請執政者搶救癌友的治療與生存權，所有問題都是因為健保支付不了所有「必要治療的藥費」，所以病人只能自掏腰包來使用健保不給付的藥物。

劉桓睿指出，健保署的回應永遠都是「資源有限、必須做有效的分配」，但是癌症病人何辜，癌症新藥等待時間長達787天，相較於非癌症新藥398天，癌症病人是弱勢中的弱勢，因此當健保路斷時，執行者應盡快成立公務預算的「癌症新藥多元支持基金」，才能真正解決癌症病人以及健保資源困境。

台灣癌症基金會及台灣年輕病友協會強烈呼籲，應盡速落實癌藥基金，積極面對解決癌症病人沉重的財務負擔，並且從長推動「健保補位險」，重整保險制度，召開共識會議，研議商保補位健保的最佳整合。